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İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği

İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum.

Asayiş 23.09.2021, 09:42
İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği

İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum.

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