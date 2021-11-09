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İçişleri Bakanı Soylu: "Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."
Asayiş 09.11.2021, 13:01
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."