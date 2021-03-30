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İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı."

İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı."

Asayiş 30.03.2021, 15:18
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İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı."
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı."
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