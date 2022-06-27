İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözc

İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz."