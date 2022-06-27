banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Dolar yükselişe başladı!
Dolar yükselişe başladı!

İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözc

İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz."

Asayiş 27.06.2022, 13:12
İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözc

İçişleri Bakanı Soylu: "Dernek, Belediye, PKK-KCK Tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet koordinasyonunda Adana’da, uzun süre takip ile yapılan operasyonda, 38 kişiden 36’sı gözaltında. Aralarından biri, belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz."

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu