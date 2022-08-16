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Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada'
İçişleri Bakanı Soylu: "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu’nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada."
Asayiş 16.08.2022, 11:47 16.08.2022, 11:56
İçişleri Bakanı Soylu: "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu’nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada."