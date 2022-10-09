İçişleri Bakanı Soylu: “Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.