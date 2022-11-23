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Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Bursa Valisi Canbolat: "Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.
Asayiş 23.11.2022, 06:15
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.