banner596

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.

Asayiş 23.11.2022, 06:15
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.

Yorumlar (0)