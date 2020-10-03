İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edec

İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız."