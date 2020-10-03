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İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edec
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:"ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE KADIN CİNAYETLERİ ORANI, YILBAŞINDAN İTİBAREN YÜZDE 29 DÜŞTÜ. DÜNYADA (MİLYON KİŞİ BAŞINA) KADIN CİNAYET ORANI 13 İKEN TÜRKİYE'DE 3,8. MÜCADELEMİZ, KADINA KARŞI TEK BİR ŞİDDET OLMAYANA DEK DEVAM EDECEK.AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ."
Asayiş 03.10.2020, 15:15 05.10.2020, 10:14
İçişleri Bakanı Soylu: "Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız."
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