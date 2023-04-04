İçişleri Bakanı Soylu: “Adana’daki operasyonda 102 kişi gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Sarılar” olarak bilenen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 102 kişinin gözaltına alındığını sosyal medyadan açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adam yaralama gibi 71 olaya karıştığı tespit edilen, silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütünün 136 üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla birçok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Organize suç örgütlerine göz acıtmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler” sözlerine yer verdi.