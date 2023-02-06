İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremler sonrası, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir."