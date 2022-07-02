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19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy arama çalışmalarını inceledi
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce’de günlerdir devam eden kayıp operatör Okan Bayrak’ın arama çalışmalarını inceledi.
Asayiş 02.07.2022, 21:06
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce’de günlerdir devam eden kayıp operatör Okan Bayrak’ın arama çalışmalarını inceledi.
Düzce’de meydana gelen sel sonrası kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak için 5 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Asar Deresi’ne düşen operatör Okan Bayrak’ın son durumu hakkında bilgi almaya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) yetkilileri ve Düzce Valisi Cevdet Atay ile olay yerinde bir araya geldi. Dalgıç ekipleri ve STK’ların arama kurtarma görevlerinin başından bir an boyunca ayrılmayan Okan Bayrak’ın yakınları ise Mehmet Ersoy ile duygu dolu anlar yaşadı.