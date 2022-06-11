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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yağmur 40 yerleşim yerinde Ankara ve çevresinde etkili oldu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ne (SAKOM) ulaşan bir yaralı haberi yok."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yağmur 40 yerleşim yerinde Ankara ve çevresinde etkili oldu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ne (SAKOM) ulaşan bir yaralı haberi yok."
Asayiş 11.06.2022, 17:57
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yağmur 40 yerleşim yerinde Ankara ve çevresinde etkili oldu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ne (SAKOM) ulaşan bir yaralı haberi yok."