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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır".
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır".
Asayiş 04.01.2022, 11:17
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele anında 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi tutuklanmıştır".