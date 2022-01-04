İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu yıl terör örgütüne katılım sayısı 51 olmuştur. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik."