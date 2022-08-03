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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara’da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara’da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir.”

Asayiş 03.08.2022, 11:16
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara’da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "(Ankara’da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir.”

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