İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara’da saat 14.30’dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939’u 112 üzerinden itfaiye, 278’i İl AFAD’a olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı."