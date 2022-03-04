İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmışt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 78’i sağ, 8 teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir."