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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."
Asayiş 04.01.2022, 11:07
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılında; kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır."