İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan, İstiklal Caddesi’ndeki saldırıyla ilgili yayınlanan bir haber hakkında açıklama: “Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD’dir”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bir gazetenin internet sitesinde yayınlanan haber hakkında açıklamada bulundu.

Haberin dezenformasyon içerikli olduğunu kaydeden Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın olayın faili PKK/PYD’dir” ifadelerie yer verdi.