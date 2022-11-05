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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”

Asayiş 05.11.2022, 10:59
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”

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