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MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”
Asayiş 05.11.2022, 10:59
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.”