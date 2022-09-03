İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.”