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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır."
Asayiş 04.04.2022, 11:29
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır."