İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır.”