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MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır.”
Asayiş 05.11.2022, 10:58
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede Ekim ayında terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 159 şüpheli yakalanmıştır.”