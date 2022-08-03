İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmışt

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır.“