banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmışt

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır.“

Asayiş 03.08.2022, 11:32
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmışt

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır.“

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu