Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmışt
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır.“
Asayiş 03.08.2022, 11:32
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı Temmuz ayında terör suçları kapsamında, 11 bin 813 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 109 şüpheli yakalanmıştır.“