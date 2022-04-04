İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'PKK'ya 8 bin 515 operasyon gerçekleştirilmiştir'

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın yaptığı açıklama şöyle:

'2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53'ü PKK/KCK, 27'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bin 243'ü PKK/KCK, bin 568'i FETÖ, 177'i DEAŞ, 50'si sol terör olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363'ü de tutuklanmıştır. 138'i PKK/KCK, 175'i FETÖ, 46'sı DEAŞ, 4'ü sol terör örgütü mensubudur."

İşte Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başlıkları:

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.