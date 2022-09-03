İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, terör örgütü PKK’nın yurt içinde çok az mensubunun kaldığını belirterek, “PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Silahlı terör örgütü PKK’nın yurt içinde çok az mensubu kaldığını söyleyen Çataklı, Terör örgütü, tarihinde katılımın en az olduğu dönemi yaşıyor. Teslim olma sayınının en fazla olduğu dönemi yaşıyor. Ülke içinde eleman sayısının en düşük olduğu dönemi yaşıyor. PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz” diye konuştu.

“Tendürek teröristlerden tamamen temizlenmiştir”

Tendürek Dağı’nda hiçbir terör örgütü mensubunun kalmadığını belirten Çataklı, “Bizim bir sözümüz vardı, ‘Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız’ diye. Bu sözümüzü tamamen yerine getirmiş olmanın arefesindeyiz. Tendürek Dağı’nın teröristlerden tamamen temizlendiğini ifade etmek isterim. İlkbahar - yaz operasyonlarının başlaması ile birlikte; Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 12 ağustos tarihinde ‘Eren Abluka-10’ operasyonu kapsamında; 2’si sağ 1’i ölü olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, Van İl jandarma Komutanlığınca 15 ağustos tarihinde ‘Eren Abluka-32’ operasyonu kapsamında ise; 1’i turuncu, 1’i gri kategori olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile birlikte, Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ve kamp alanı olan 12 mağara/sığınak ele geçirilmiştir”

Tendürek’te gerçekleştirilen operasyonların detaylarından bahseden Çataklı, “Tendürek Dağı’nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesine yönelik yapılan, Tendürek Dağı’nda ‘Eren Abluka-32’ ve ‘Eren Abluka 35’ operasyonlarında; odaları, mutfağı, tuvaleti ve banyosu bulunan, sözde bir tanesi eğitim ve kamp alanı olan 12 mağara/sığınak, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda EYP, tıbbi ve yaşam malzemesi, bölgedeki teröristleri silah ve techizat olarak destekledikleri iki büyük cephanelik ve silah deposu ele geçirilmiştir” diye konuştu.

“Terör örgütleri mensubu 310 kişi tutuklanmıştır”

Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını aktaran Çataklı, şu bilgileri paylaştı:

“Ağustos ayı içerisinde içişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310’u ise tutuklanmıştır.”

“Ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir”

Operasyonların ardından yüklü miktarda mühimmatın ele geçirildiğini açıklayan Çataklı, “Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Ağustos ayında; 106 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 65’i ağır ve uzun namlulu 82 silah, 11 adet mayın/EYP, 122 adet el bombası, 193 kg patlayıcı madde, 12 bin 482 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca Ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir” şeklinde konuştu.

“Sonbahar/kış operasyonlarında 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Nisan-Eylül arası 8 bini aşkın operasyon yapıldığını kaydeden Çataklı, “Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan - 30 Eylül tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89’u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiş; 448 sığınak/barınak imha edilmiş, 214 silah, 517 el bombası, 96 adet mayın/EYP, 674 adet fünye, 920 tüp, 3 bin 920 kg patlayıcı, 53 dürbün, 56 telsiz ile 40 bin 163 mühimmat ele geçirilmiştir” dedi.

“Siber suçlarla mücadelede 183 şüpheli yakalanmıştır”

Siber Suçlarla mücadele konusunda da konuşan Çataklı, “Siber suçlarla mücadelede, 2022 yılı ağustos ayında terör suçları kapsamında, 13 bin 123 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 348 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 183 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır”

Uyuşturucu, kaçakçılık ve kaçak göçle mücadeledeki Ağustos ayı verileri paylaşan Çataklı, şunları dedi:

“Uyuşturucuyla mücadelede Ağustos ayında gerçekleştirilen 19 bin 375 operasyonda 23 bin 606 kişi gözaltına alınmış, bin 971 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 2 bin 397 operasyonda 3 bin 287 kişi gözaltına alınmış, 21 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadelede ağustos ayında, 6 bin 329’u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39’a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.”

“Üç olayda kendi mecrasında ilerliyor”

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı; Levent Göktaş, Faruk Fatih Özer ve Semra Güzel hakkında sorulan soruya şu cevabı verdi:

“Bu üç olayda kendi mecrasında ilerliyor. Her hangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Hem Arnavutluk’taki hem Bulgaristan’daki süreçler hem kendi iç hukuki süreçte, hem de uluslararası anlamdaki düzenlemeler çerçevesinde ilerliyor. Edirne istikametindeyken yakalanan şahsın, nereye ve ne zaman getirildiği önemli değil. Bunlar teferruat, yakalanmış olması önemli. Süreç kendi içerisinde ilerliyor.”