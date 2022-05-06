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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Asayiş 06.05.2022, 15:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”