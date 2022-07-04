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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Asayiş 04.07.2022, 11:20
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

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