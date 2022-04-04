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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30’du, yüzde 20’lik bir azalış görüyoruz."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30’du, yüzde 20’lik bir azalış görüyoruz."
Asayiş 04.04.2022, 11:27 04.04.2022, 11:35
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30’du, yüzde 20’lik bir azalış görüyoruz."