İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"