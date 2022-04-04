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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"
Asayiş 04.04.2022, 11:31
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"