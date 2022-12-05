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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi."

Asayiş 05.12.2022, 10:54
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78’i PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi."

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