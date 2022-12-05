İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale geti

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır."