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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Asayiş 03.12.2021, 11:00
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kasım ayında bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”