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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır.”
Asayiş 03.12.2021, 11:04
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır.”