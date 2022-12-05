İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam bin 205 operasyon yapılmıştır.”