İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “İBB için 8 müfettiş görevlendirildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “İBB’de görevlendirilen 8 müfettiş var. Bunların 5’i Mülkiye Müfettişi, 1’i Hazine ve Maliye Müfettişi, 1’i Ticaret Müfettişi, 1’i de MASAK uzmanı” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bakanlığın Konferans Salonu’nda düzenlediği “2021 Yılı Basın Bilgilendirme Toplantısı”nda bakanlığın faaliyetleri ve 2021 yılı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılının afet ve salgın konusunda öne çıkan bir yıl olduğunu ifade eden Çataklı, İçişleri Bakanlığının salgın sürecinde başarılı sınav verdiğini söyledi. 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olduğunu ve 57 milyon kişiye erişildiğini belirtti.

"Yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışların toplamı 1 milyar 245 milyon 870 bin 881 TL’dir"

2021 yılında Türkiye’nin maruz kaldığı afetlerden bahseden Çataklı, sel afetlerinde toplam 16 bin 490 personel ve 6 bin 48 aracın görev aldığını ifade etti. Çataklı, “Orman yangınlarında toplam 22 bin 619 personel, 7 bin 935 araç ve il makinesi ile müdahale edilmiştir. 2021’de 11 bin 515 afet konutu, 126 iş yeri ile 130 ahırın yapımı tamamlanmıştır. 1960 yılından bugüne tamamlanan konut sayısı ise toplamda 324 bin 411 olmuştur. Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki ilk Modex Tatbikatı Tekirdağ’da, 6 Avrupa ülkesinin katılımı ve bin 715 personel ile 5 günde AFAD’ın ev sahipliğinde yapılmıştır" dedi.

2022 yılının tatbikat yılı ilan edildiğini hatırlatan Çataklı, afetlerle mücadele kapsamında başlatılan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın (TARAP) bu yıl içerisinde tamamlanacağını ekledi.

"Açık bir şekilde ifade etmek isteriz ki 2021 tüm terör örgütleri için hüsran yılı oldu"

Çataklı, İçişleri Bakanlığının terörle mücadele noktasında ikinci sıraya düşmeyecek olan gündem olduğunun altını çizerek, "Şimdiden söyleyeyim, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, 2022 yılında Allah’ın izniyle 2021 yılını mumla arayacaklar. Hiçbir taş, hiçbir mağara kovuğu, hiçbir hücre onları kurtaramayacaktır. Şu an için geldiği noktada dağlarda 156’nın altına düşmüş durumda. Kendileri de çok iyi biliyor ki kovuklarından çıkamıyor" sözlerine yer verdi.

Tüm terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadelelerini sürdürdüklerini ve başarılı olduklarını vurgulayan Çataklı, PKK’ya yılda 5 bin yeni eleman katılırken yapamadıklarını bugün hiç yapamayacaklarını söyleyerek, "Yılda 5 bin yeni eleman katılırken yapamadıklarını, bugün tamamı 156’dan az elemanla zaten yapamayacaklarını biz de biliyoruz, artık onlar da biliyor. 2021’de kırsalda 504’ü büyük ve orta çaplı olmak üzere 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapıldı" diye konuştu.

Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın tamamında tüm terör örgütlerden bin 140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84’ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809’u PKK/KCK, 320’si DEAŞ, 11’i sol terör örgütü mensubudur. Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu sayı şunun için önemli. 2021’de örgüte 51 kişi katılmıştır. Yani örgüte katılımın 4 katını ikna ederek arkadaşlarımız dağdan indirdiler. Yıl sonu itibarıyla yurt içindeki terörist sayısı 156’nın altına inmiş durumdadır. Yapılan operasyonlar neticesinde, 2020’de bin 232 sığınak, barınak, mağara ele geçirilmişken, 2021’de bin 548 mağara, barınak, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bin 5 silah ki bunların 574’ü ağır, 4’ü füze, 5 uçaksavar, 3 havan, 46 roketatar/lav, 23 makineli tüfek, 29 keskin nişancı tüfeği, 68 M16, 363 kalaşnikof/piyade tüfeği, 924 el bombası, 6,3 ton patlayıcı madde ki 244 kilogramı plastik, 312 mayın/EYP imha edildi, 145 bin 540 de muhtelif çapta mühimmat ele geçirilmiştir."

2021’de 183 terör eylemi engellendi

2020’ye göre 2021’in kıyaslandığında silahlı saldırı, çatışma, sabotaj, kundaklama, taciz atışı, mayın ve EYP eylemlerinde yüzde 53 oranında azalma görüldüğünü ve 2021’de 183 terör eyleminin engellendiğini ifade eden Çataklı, telsiz kestirmeleri konusuna da değindi. Çataklı, "PKK/KCK’nın telsiz kestirmelerine baktığımızda, 2020 yılında 443, 2021 yılı sonunda ise yüzde 66 azalış ile 153 telsiz kestirmesi alınmıştır. Ayrıca 2021 yılında 184 telsiz ele geçirilmiştir, 2020’de yıl bu sayı 206’ydı" dedi.

“Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2021’de yapılan 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alındı”

Uyuşturucu konusunun üstünde duran Çataklı, 2021’de yapılan 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişinin gözaltına alınarak 26 bin 128’inin tutuklandığını anlattı. Çataklı, operasyonlarda yakalanan uyuşturucu sayılarından bahsederek, “57 ton 693 kilo esrar, 614 kilo kokain, 5 milyon 975 bin 214 adet ecstasy, 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, geçen yıla göre yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilo skunk, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilo eroin, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilo sentetik kannabinoid, yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilo metamfetamin, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 98.3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucunun sahadaki önemli kullanım alanlarından olan metruk binalarla ilgili olarak bugüne kadar tespit edilen 107 bin 884 metruk binanın 72 bin 192’si yıkılmış. 16 bin 371’inin de metrukluk vasfı giderilmiş. 19 bin 321 metruk binanın yıkım ya da metrukluk vasfını gidermek maksadıyla onarım çalışmaları halen sürüyor” ifadelerine yer verdi.

2021’de uyuşturucu kaynaklı ölümler yüzde 8,6 azaldı

Uyuşturucudan kaynaklanan ölümlere de değinen Çataklı, 2021’de bu sayının yüzde 8,6 azaldığını ve 175’ten 160’a gerilediğini söyledi.

“Kaçakçılıkla mücadelede 2021 yılında 33 bin 150 kişi gözaltına alındı”

Kaçakçılık operasyonlarında 2021 yılında düzenlenen 21 bin 551 operasyon kapsamında 33 bin 150 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Çataklı, “Ülke ekonomisine doğrudan saldırı olarak gördüğümüz ve bu motivasyonla ciddi bir gayret ortaya koyduğumuz kaçakçılıkla mücadelede 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda 33 bin 150 kişi gözaltına alınmış, 491 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 5 milyon 238 bin 844 litre kaçak akaryakıt, 6 milyon 442 bin 364 paket kaçak sigara, 1 milyon 451 bin 466 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir” diye söyledi.

“Otomobil hırsızlık olayları yüzde 78’den 68’e, kapkaç yüzde 7’den yüzde 5’e geriledi”

2020-2021 yılında yaşanan asayiş olaylarından da bahseden Çataklı, “2020-2021 arasında, günlük ortalama olay sayıları bazında otodan hırsızlık olayları 78’den yüzde 13,6 azalışla 68’e, kapkaç olayları 7’den yüzde 29,4 azalışla 5’e, yankesicilik olayları 25’ten yüzde 28,7 azalışla 18’e gerilemiştir. Evden hırsızlık günlük olay ortalaması da 158’den, yüzde 3.7 azalışla 153’e düşmüştür. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları kapsamında 2021 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı ise 307 olarak gerçekleşmiştir” dedi. Çataklı, sonrasındaysa siber suçlar konusuna değindi. Çataklı, “Özellikle 15 Temmuz sonrasında gerçekten ciddi bir yatırımla önemli bir kapasiteye ulaştığımız siber suçlarla mücadelede 2021’de, geçen yıla göre yüzde 94 artışla 146 bin 167 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 60 bin 51 kişi hakkında yasal işlem tesis edilmiş, gözaltına alınan 1911 kişiden 73’ü adli makamlarca tutuklanmıştır” diye konuştu.

"162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı”

Düzensiz göçle mücadelenin önemli bir durum olduğuna değinen Çataklı, “2021 yılında 23 bin 676’si denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör sayısı, 2020 yılında 4 bin 425, 2021 yılında ise yüzde 78,9’luk artış ile 7 bin 918 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2021 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızca 19 bin 695 kişi denizlerimizde sağ olarak kurtarılmıştır” diyerek düzensiz göç sayılarını bildirdi.

“2015-2021 yılları arasında toplumsal eylemlere ülke genelinde yılda 30 milyon kişi katıldı”

Toplumsal eylemler hakkında çeşitli bilgiler veren Çataklı, “2015-2021 arasında yılda 30 milyon kişinin katılımıyla 40 bin eylem düzenlendiğini anlatarak, “2020 yılında 461 kanuna aykırı eylemin yüzde 43’ü, yani 196’si müzakere ile sonlandırılmıştır. 2021 yılında ise 750 kanuna aykırı eylemin yüzde 63’ü, yani 462’si müzakere ile güç kullanmadan sonuçlandırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Çataklı, son olarak 2021 yılı trafik verilerine de değinerek, 2021 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 32 ölümlü trafik kazasında 2 bin 422 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 185 bin 492 yaralanmalı trafik kazasında 276 bin 935 kişi yaralanmış, yayaların karıştığı kazalarda ise 350 kişi, olay yerinde hayatını kaybetmiştir” sözleriyle 2021 yılını değerlendirdi.

“İBB’ye 8 müfettiş görevlendirildi”

Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu özel teftiş ve bir müfettişin AK Parti’li olduğu hakkındaki iddiaları soran gazeteciye ise şu cevabı verdi:

“Henüz rapor tamamlanmadı. Görevlendirilen 5 Mülkiye Müfettişi, 1 Hazine ve Maliye Müfettişi, 1 tane MASAK Uzmanı, bir de Ticaret Müfettişi olmak üzere 8 kişilik bir heyet var. Görevlendirilen arkadaş daha önce İBB’de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş. Teftiş kurulunda her partiden aday olanlar var. Bunlar olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. Biz yaptıkları işlere ve sonuçlarına bakarız. Yapılan işlem tümüyle hukuka uygun.”

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun dinleme iddialarına cevap veren Çataklı, “Bunların ayrıntısını Kılıçdaroğlu versin. Kendisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Kendisine bu iddialarını orada dile getirmeye ve ispatlamaya davet ediyoruz. Türkiye hukuk devleti, herkes de yasal olarak yaptığı işlemlerin, eylemlerin, söylemlerin sorumluluğunu taşımak zorunda. Ona da bir imkan vermiş olduk. Buyursun orada izah etsin” ifadeleriyle yanıtladı.