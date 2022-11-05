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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.”

Asayiş 05.11.2022, 10:59
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.”

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