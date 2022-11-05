İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır”