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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır”

Asayiş 05.11.2022, 10:45
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır”

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır”

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