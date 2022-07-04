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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili) “Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili) “Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.”
Asayiş 04.07.2022, 11:17
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili) “Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.”