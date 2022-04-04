İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK, 27’si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgü

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK, 27’si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bin 243’ü PKK/KCK, bin 568’i FETÖ, 177’i DEAŞ, 50’si sol terör olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363’ü de tutuklanmıştır. 138’i PKK/KCK, 175’i FETÖ, 46’sı DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur."