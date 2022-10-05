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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK’ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK’ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik."
Asayiş 05.10.2022, 10:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK’ya yönelik kırsal alında 12 si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik."