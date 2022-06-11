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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasy

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor"

Asayiş 11.06.2022, 21:40
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasy

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor"

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