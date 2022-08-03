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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir."

Asayiş 03.08.2022, 11:34
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir."

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