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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
Asayiş 06.05.2022, 15:51
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”