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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır."
Asayiş 04.04.2022, 11:27 04.04.2022, 11:35
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır."