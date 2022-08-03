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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Asayiş 03.08.2022, 11:30
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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