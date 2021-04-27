İçerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi

Adıyaman’da, daha önce içerisinden hayvan gübresi çıkan çayın satışına izin verilmedi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında denetimler yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce bir vatandaş tarafından kent merkezinden alınan ve içerisinden hayvan gübresi ile torf toprağı çıkan aynı marka çayın satıldığını fark etti. Zabıta ekipleri durumu polis ekipleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük yetkililerince çay paketlerine el konularak incelenmek üzere götürüldü. Öte yandan semt pazarında çay satışını gerçekleştiren kişi hakkında da tutanak tutularak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Çay paketlerinde herhangi bir yabancı maddenin olup olmadığı yapılacak incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.