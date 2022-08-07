İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.B. (22) idaresindeki 11 AF 320 plakalı otomobil Afyonkarahisar’a seyir halindeyken Hal Kavşağı’na geldiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından parçalanan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekibi yaralanan sürücü M.C.B. ile S.B.U.’yu (24) Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırırken, diğer yaralılar İlayda Eroğlu (19) ve Sedanur Yılmaz’ı (22) ise Çay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Eroğlu ve Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil güçlükle girdiği şarampolden çıkarıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.