İçerde unuttuğu anahtar sonu oldu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adacık Mahallesi İslamoğlu Ekmek Fırını karşısında bugün sabah saat 09.30 sularında Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan E.A. (54) yönetimindeki 28 AAB 024 plakalı araç, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki ekmek fırınında çalışan Kazım Altop’tan evin anahtarını alıp yoldan karşıya geçmeye çalışan Hanife Altop’a (37) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hanife Altop ambulans ile önce Vakfıkebir Devlet hastanesi’ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hanife Altop’un evden çıktığı sırada anahtarı içeride unuttuğu ve kazanın fırında çalışan eşinden yedek anahtarı alarak evine dönmek üzere yoldan yaya olarak karşıdan karşıya geçmek istediği sırada meydana geldiği öğrenildi. Altop’un yarın Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan sürücü E.A. kaza sonrası gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.