İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı Aydın polisine takıldı

Aydın’da iç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, il merkezinde uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aydın Otogarı’na giriş yapan bir şehirler arası yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüste bulunan yabancı uyruklu Z.S.’nin (24) bagajında ve üstünde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Z.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.